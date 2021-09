COVID, CRISANTI: “SE FAI GREEN PASS DEVI FARE TERZA DOSE, E’ VICOLO CIECO”

MILANO – “Una volta introdotto il Green pass la terza dose di vaccino anti-Covid diventa una conseguenza logica. Se infatti dopo un certo lasso di tempo con la doppia dose non sei più protetto, come emerge dai dati, le due cose dovrebbero andare di pari passo: se fai il Green pass devi fare pure la terza dose. Non ha senso fare uno senza l’altra”. Una scelta obbligata? “Penso che ormai il Governo si sia infilato in un vicolo cieco”.

A parlare è il virologo Andrea Crisanti. L’esperto, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, commenta all’Adnkronos Salute i dati di Israele, che mostrano un calo dei casi gravi e dei contagi con la terza dose negli over 60.

Serve dunque un richiamo per tutti, a giudicare da queste evidenze? “Mi piacerebbe vederli un po’ più consolidati questi dati di Israele – puntualizza Crisanti – Nel giro di massimo un mese li avremo, e saremo tutti più tranquilli sulla terza dose. Ma, in ogni caso, sta nella logica del Green pass”.