COVID, CRISANTI: “SUPER PASS E’ OBBLIGO VACCINO, SERVE MANLEVA E REVISIONE CONSENSO”

MILANO – “Io penso che con l’istituzione del super Green pass” come condizione necessaria per il lavoro, “siamo di fronte a un obbligo vaccinale di fatto”. E per questo “il super Green pass dovrebbe essere accompagnato da una revisione del consenso informato e da una manleva generalizzata contro ogni effetto indesiderato del vaccino”.

È la riflessione del virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, che all’Adnkronos Salute commenta così una delle misure che dovrebbero essere discusse domani in Cdm.