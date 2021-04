COVID, CRISANTI: “USO SBAGLIATO DEI TAMPONI FAVORISCE LE VARIANTI”

ROMA – “Abbiamo rinunciato a creare una infrastruttura in grado di fare tamponi molecolari e non abbiamo rafforzato gli strumenti informatici. Gli antigenici ormai rappresentano circa il 60% dei tamponi, ma purtroppo non sono adatti allo scopo perché hanno una sensibilità bassa e non prendono diverse varianti. Da questo punto di vista stiamo affrontando una pandemia con delle pistole ad acqua”.

Lo ha detto a Radio Anch’io su Rai Radio 1 Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova: “I tamponi che usiamo in questo momento – ha spiegato – non identificano alcune varianti e il loro uso prolungato e sbagliato ne favorisce la diffusione”.