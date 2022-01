COVID, CRISANTI: “VERSO IMPORTANTE CALO CONTAGI, VIA RESTRIZIONI E MASCHERINE ALL’APERTO”

ROMA – “Siamo in una situazione transitoria ma meno peggio di quanto credevamo due mesi fa. Dalle prossime settimane ci sarà un importante calo della curva dei contagi: quello sarà il momento di liberare tutto, di togliere le mascherine all’aperto, tenendole solo sui mezzi di trasporto e negli assembramenti, e di eliminare gran parte delle restrizioni”.

Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova.

“Con i contagi in calo sarà liberalizzato più o meno tutto. Ma vanno mantenute le quarantene e le misure restrittive per gli infettati. Non bisogna dare una mano al virus. Stiamo scimmiottando gli americani – liberi da asintomatici e vaccinati dopo 5 giorni di isolamento – che subiscono le pressioni delle compagnie di assicurazione private. Loro non hanno un Sistema sanitario nazionale pubblico come il nostro, questa è la verità”.