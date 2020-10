COVID: CTS ABRUZZO CHIEDE A REGIONE DIDATTICA DISTANZA E COPRIFUOCO DA 23,30 A 6 DEL MATTINO

L’AQUILA – Il Comitato tecnico scientifico ha consegnato al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, un documento nel quale si raccomandano misure tra cui la didattica a distanza per le scuole superiori abruzzesi per quattro settimane.

Il documento è stato redatto nel corso della riunione del Cts di giovedì sera.

Tre le misure chieste per contrastare la impennata di contagi in Abruzzo, in particolare nelle zone interne, il coprifuoco dalle 23,30 alle 6.

