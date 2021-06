ROMA – “Ci sono le condizioni per togliere la mascherina all’aperto. Spetterà alla politica decidere quando”.

È questo in sintesi il parere del Cts, che oggi si è riunito per fornire le indicazioni richieste dal ministero della Salute sullo stop all’obbligo della mascherina all’aperto. A quanto si apprende, non ci sarebbe una data specifica, ma nelle ultime ore erano circolate le ipotesi del 28 giugno o del 5 luglio, date che danno seguito ai provvedimenti presi dopo i numeri dei monitoraggi.