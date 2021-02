COVID, CTS: “CONFERMATA LINEA PRUDENZA, NON ABBIAMO PARLATO DI RIAPERTURE”

ROMA – “Abbiamo rappresentato al presidente Draghi i dati e i numeri dal punto di vista scientifico noi siamo prudenti, ma non abbiamo descritto una situazione di catastrofe imminente. Non abbiamo parlato di riaperture, se ne parlerà in un’altra occasione. Venerdì ci sarà una nuova fotografia della situazione, poi vedremo”.

Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi. Miozzo, come anche Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, hanno lasciato la riunione, che – presieduta dal premier Mario Draghi – prosegue con i ministri.

