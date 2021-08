COVID, CURE DOMICILIARI: A PESCARA EVENTO CON AVVOCATO GRIMALDI, “SU DI NOI SILENZIO DEI MEDIA”

PESCARA – Dopodomani, giovedì 26 agosto, a Pescara, in piazza della Rinascita, dalle ore 20.30, interverrà Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 e dell’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà. “La cura del malato in scienza e coscienza, assistenza, volontariato, vicinanza e ascolto, e l’inspiegabile silenzio dei media sul tema cure domiciliari, saranno il cuore della conferenza territoriale a Pescara”, si legge in un comunicato. “Non si tratta di una manifestazione no-vax”, precisano gli organizzatori.

Grimaldi – prosegue la nota – “spiegherà cosa non ha funzionato nella sanità territoriale durante l’emergenza Covid-19 e di come la stampa nazionale, tranne poche eccezioni, non ha avuto il coraggio di analizzare con trasparenza cosa stava accadendo e cosa stia accadendo ancora oggi. Inoltre verrà relazionata decisione della Regione Sardegna di protocollare le cure domiciliari del nostro comitato, quali strumento per i medici di Medicina generale per il supporto domiciliare al Covid. Saranno medici e cittadini guariti dal Covid grazie ai professionisti del gruppo”. In Abruzzo sono molte le persone che si stanno organizzando per partecipare alla serata, con autobus e mezzi propri da diverse parti della regione.