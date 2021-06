COVID, CURE DOMICILIARI: MIGLIAIA DI FIRME PER CHIEDERE ALLA RAI DI PARLARNE

ROMA – Migliaia di firme sono state raccolte per chiedere alla presidenza Rai di parlare delle cure domiciliari contro il Covid 19, a seguito dei presidi simultanei che si sono tenuti ieri all’esterno delle sedi regionali della Tv pubblica.

Al netto di mezzo milione di iscritti al gruppo Facebook di supporto “Terapia domiciliare C-19”, “non vi è stata alcuna copertura mediatica da parte delle trasmissioni Rai nazionali, Tg ed approfondimenti, sull’attività del nostro gruppo o sulle cure domiciliari in generale”, afferma il presidente dell’associazione Erich Grimaldi.

Ieri circa duemila persone hanno preso parte ai presidi. A Roma, in particolare, oltre duecento sono stati coloro che hanno accompagnato il presidente dell’associazione in viale Mazzini, dove una lettera, già anticipata via posta certificata, è stata consegnata alla presidenza Rai, per chiedere conto dell’omessa trattazione del tema delle cure domiciliari precoci da parte della televisione pubblica.

A seguito della manifestazione, in diverse sedi regionali i giornalisti hanno raggiunto i referenti dell’associazione per comprendere il motivo del presidio.

“Un segnale che ci lascia ben sperare sul futuro – afferma Grimaldi – perché il servizio pubblico, proprio nella sua declinazione naturale, dovrebbe garantire la libera informazione e raccontare agli italiani ogni singolo aspetto rilevante”, e certamente “il lavoro dei medici del nostro gruppo lo è stato e continua ad esserlo. Chiediamo di essere ascoltati, e l’apporto dei nostri medici dovrebbe essere interesse di tutti”.

“Anche rispetto alla vaccino vigilanza attiva e passiva – conclude Grimaldi – la televisione pubblica non sta dando alcuna indicazione, fondamentale per la ricerca volta a migliorare la stessa campagna vaccinale, così come sul consenso informato che andrebbe spiegato ai cittadini”.