COVID, CURVA CONTAGI SCENDE AI LIVELLI DI META’ OTTOBRE

ROMA – La curva dei contagi di coronavirus in Italia scende ai livelli di metà ottobre, all’inizio della seconda ondata della pandemia. Il 18 ottobre, infatti, erano stati registrati 11.705 nuovi casi in 24 ore , poco meno dei 12.030 di oggi. Il picco è stato raggiunto il 13 novembre con 40.902 casi in un solo giorno.

