PESCARA – Sarà attiva da domani alle ore 10 la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per chi ha compiuto 16 anni.

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità.

Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Possono prenotare la somministrazione sulla piattaforma solo ed esclusivamente coloro che hanno compiuto 16 anni e ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi (nei prossimi giorni l’intervallo potrebbe essere modificato secondo le indicazioni ministeriali).

Tutti gli over 12 fragili potranno invece richiedere la somministrazione della terza dose recandosi direttamente negli hub senza prenotazione ed esibendo le certificazioni sanitarie che attestano la condizione di fragilità.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

Intanto si registra un Natale da cifre record. La curva dei contagi continua la sua salita: sono 54.762 le persone risultate positive al Covid, circa 4 mila in più rispetto a ieri, numero mai registrato dall’inizio della pandemia. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144.

Gli attualmente contagiati sfondando cifra 500mila (500.466). La diffusione, anche legata alla variante Omicron, prosegue, quindi, la sua corsa ed è “cristallizzata” anche in un numero senza precedenti di tamponi: quasi un milione (969.752) quelli effettuati la vigilia di Natale con un tasso di positività al 5,6%, in aumento rispetto al 5,4% di ieri.

Un quadro in rapido peggioramento così come conferma la Cabina di Regia nel verbale del 24 dicembre citato nell’ordinanza del Ministero della Salute che ha prorogato per altri 15 giorni, a cominciare dal 27 dicembre, la zona gialla per Friuli Venezia Giulia e Calabria.

“Questa settimana a livello nazionale – è detto nel documento – è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva”.

Nei giorni di festa sembra, però, non rallentare la campagna di vaccinazione. Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni (17.019.500) con un totale di 46.209.085 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (pari all’85,56% della popolazione over 12). In particolare, ieri sono stati somministrati 228.943 vaccini in tutta Italia, con 14.569 prime dosi, 12.147 persone che hanno completato il ciclo vaccinale e 202.227 terze dosi. Nelle fasce d’età continua ad avanzare quelle dei ventenni, che hanno solo il 9,08 di non vaccinati, un percentuale simile a quella dei sessantenni (8,84%). I quarantenni, invece sono ancora indietro con 1,29 milioni di non vaccinati pari al 14,71% della fascia d’età 40/49.

In totale sono 108.189.004 i vaccini somministrati sui 112.931.678 a disposizione delle regioni (95,8%). Toscana, provincia di Trento e Lazio sono le regioni che hanno fatto in percentuale sulla popolazione residente il miglior risultato di vaccinazioni. In coda, Sicilia, Calabria e provincia di Bolzano. A partire da lunedì, inoltre, potrà essere somministrato il booster sia ai ragazzi di 16 e 17 anni sia a quelli con elevata fragilità tra i 12 e i 15 anni.

Anche sul fronte green pass si procede a cifre inedite: in 24 ore ne sono stati emessi 1.721.948, 579mila da vaccinazione e ben 1,2 milioni da tamponi.