COVID: DA DOMANI VACCINI AI TURISTI IN PROVINCIA DI PESCARA

PESCARA – A partire da domani, primo luglio, sarà possibile somministrare la seconda dose di vaccino ai turisti che nei mesi di luglio e agosto trascorreranno per almeno per 15 giorni le vacanze in Abruzzo.

La Asl di Pescara mette a disposizione per la prenotazione la mail, già attiva, vaccinazionecovid.turisti@ausl.pe.it e il numero di telefono 331 2694574 che sarà attivo dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 13, a partire dal prossimo 5 luglio.

I responsabili degli hub vaccinali permettono la vaccinazione ai villeggianti previo ritiro dell’autocertificazione in cui dichiarano lo stato di turista e la durata della permanenza nel territorio (presso struttura ricettiva, abitazione privata, casa vacanza etc. con il rispettivo domicilio) per un periodo superiore a due settimane.