COVID, DA FEBBRAIO RIPRESI TRASFERIMENTI PAZIENTI IN RIANIMAZIONE: IN 14 CON CROSS IN ALTRE REGIONI

ROMA – Dal 18 febbraio sono ripresi i trasferimenti dei pazienti in terapia intensiva con la Cross, la Centrale remota di soccorso sanitario che era già stata attivata dal Dipartimento della Protezione Civile a marzo scorso per spostare in altre regioni i malati di Covid da quelle rianimazioni che erano sotto stress.

Ad oggi sono stati trasferiti complessivamente 14 pazienti: 11 dal Molise, due dall’Umbria e uno dalle Marche che sono stati spostati in ospedali di Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Campania e Puglia.

