COVID: DA IERI NEL LAZIO MOVIMENTI VIETATI DALLE 24 ALLE 5, COPRIFUOCO ANCHE IN PIEMONTE E CALABRIA

ROMA – Anche Piemonte e Calabria decidono il coprifuoco da lunedì.Partito anche nel Lazio, dopo Lombardia e Campania, il divieto di circolare dalle 24 alle 5. Le misure sono tutte fino al 13 novembre.

Chiusure anti-movida nelle città per il weekend. Resta lo scontro sulla scuola. Non si tornerà in classe in Campania.

Da lunedì didattica a distanza per università e superiori nel Lazio, nei licei in Lombardia, Puglia e Calabria.

Download in PDF©