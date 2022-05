COVID: DA LUNEDI’ L’ANTIVIRALE PAXLOVID NELLE FARMACIE ABRUZZESI

L’AQUILA – L’antivirale Paxlovid per il trattamento del Covid 19 sarà disponibile nelle farmacie territoriali della regione a partire da lunedì 16 maggio e potrà dunque essere prescritto dai medici di medicina generale.

Lo comunica in una nota l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, specificando che” l’iter per la dispensazione del farmaco nella rete delle farmacie territoriali è iniziato il 2 maggio scorso, mentre venerdì ci sarà un incontro con gli Ordini dei medici, le organizzazioni sindacali di categoria e le Asl per presentare le modalità prescrittive e gli adempimenti normativi previsti”.

Saranno illustrati dal professor Jacopo Vecchiet, responsabile della Clinica infettivologica del policlinico di Chieti e dalla dottoressa Veronica Scurti, del Servizio assistenza farmaceutica della Regione.