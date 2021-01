L’AQUILA – Con un indice Rt sotto la soglia 1, l’Abruzzo è in zona gialla da oggi e fino al 15 gennaio. Ciò significa che bar e ristoranti potranno restare aperti con servizio al tavolo fino alle 18, e che riaprono centri commerciali e negozi. Maggiore libertà di movimenti all’interno dei confini regionali, ma per comprovati motivi di esigenza, si potranno anche superare i confini dell’Abruzzo.

E da oggi lezioni in presenza al 50%, in Abruzzo, per le scuole secondarie di secondo grado. Dei 57.000 studenti abruzzesi delle superiori solo metà rientrerà in classe, gli altri resteranno in Dad.

Ma sono tante le voci contrarie alla riapertura parziale e a sostegno dello ‘sciopero digitale’ degli studenti di Pescara annunciato da ‘Libera Associazione Studentesca’, Cobas scuola, ‘Priorità alla scuola’ e ‘Patto per l’Abruzzo resiliente’.

Questa mattina è previsto un presidio in Piazza Unione, davanti alla sede del Consiglio regionale, per rivendicare un tavolo permanente di confronto con la Regione e per un rientro a scuola del 100% degli studenti in condizioni di sicurezza. “Sostengo in pieno l’iniziativa di studenti e associazioni – dice il consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) – occorre riaprire, ma va fatto in sicurezza: con un sistema di trasporti sicuro ed efficiente, strutturazione di presidi sanitari nelle scuole e confrontandosi con il mondo della scuola”. Anche Rifondazione Comunista, federazione di Pescara, sostiene lo ‘sciopero digitale’. Mentre alunni e personale di infanzia, primaria e medie inferiori hanno continuato a rimanere in presenza.

“Tornare nelle aule è pericolosissimo”, dichiara invece il segretario regionale del sindacato Snals Carlo Frascari –

“La Regione e ciascuno dei Dipartimenti di Prevenzione delle 4 Asl quanto personale hanno dedicato per il tracciamento nelle scuole? E perché manca una pianificazione periodica dei test rapidi e sierologici per studenti e personale scolastico, come avviene per il personale sanitario? Tutte le scuole hanno attivato le commissioni covid? In quali condizioni sono gli autobus? Con quale frequenza sono assicurate pulizia e sanificazione?”.

“siamo tutti convinti dei danni che provoca la didattica a distanza, tuttavia il ciclone della pandemia ha messo in luce le carenze strutturali del sistema scolastico e dei trasporti, che non possono essere risolte in pochi mesi. Da ciò la nostra convinzione che la riammissione in presenza (sia pure parziale) alle superiori ha il sapore di un azzardo fondato, sia a livello centrale sia periferico, su una scommessa politica o peggio ancora demagogica. Le rassicurazioni di Marsilio e dell’Ufficio scolastico Regionale non ci convincono, sia per la complessa organizzazione delle turnazioni al 50% (che investono anche i trasporti) sia per la scelta di non attendere almeno due settimane in una fase di nuovo aumento dei contagi. I danni provocati dalla mancata presenza sono almeno pari a quelli provocati da un’organizzazione temporanea e alternata della didattica che genera ansie e confusione tra alunni e docenti”.

Tornando alla classificazione in zona gialla: visti i buoni dati relativi all’indice di contagio Rt che è inferiore al valore 1 anche se in crescita rispetto allo 0,65 di fine anno. Dal 15 gennaio, data entro cui è atteso il varo del nuovo Dpcm, gli indici e le restrizioni verranno rivalutati secondo nuovi criteri. Per restare in zona gialla una Regione dovrà avere Rt sotto 1, per la zona arancione sarà sufficiente l’Rt da 1 a 1,25, e da Rt superiore a 1,25 scatterà la zona rossa.

MARSILIO: “ABRUZZO RIPARTE DAL GIALLO”

“L’Abruzzo riparte dal ‘giallo’. Un ringraziamento doveroso va agli abruzzesi che con i loro sacrifici, la loro disciplina e il loro senso civico, hanno contribuito a riportare sotto controllo la circolazione del virus”.

Lo scrive in una nota il presidente della Regione, Marco Marsilio che sottolinea: “non è finita qui: nuove varianti più contagiose e aggressive stanno colpendo anche l’Italia e l’Abruzzo, tornano a salire gli indici di contagio e di ricovero negli ospedali – anche a causa dell’inevitabile moltiplicarsi dei contatti e delle relazioni sociali durante le festività”.

“Il Governo – spiega Marsilio – ha abbassato i limiti oltre i quali scattano le soglie di allarme e le relative restrizioni, e nuovi parametri ancora più rigorosi sono allo studio proprio in questi giorni. Tornare in zona arancione o rossa è un rischio ben presente dietro l’angolo. Per questo è necessario perseverare nei comportamenti virtuosi, rafforzare la sorveglianza, mettere in campo tutti gli strumenti utili. La Regione sta completando il piano di potenziamento della rete Covid negli ospedali, assumendo nuovo personale per le cure e il tracciamento, potenziando il trasporto pubblico per le scuole, sottoponendo tutta la popolazione – e in particolare quella scolastica – allo screening massivo, procedendo a buon ritmo alla vaccinazione partendo dal personale medico e dagli ospiti fragili delle residenze sanitarie e assistenziali”.

“Un particolare saluto va agli studenti delle scuole superiori che, dopo mesi, tornano a scuola in presenza, alternata al 50% con la didattica a distanza. L’Abruzzo è tra le poche Regioni che hanno avuto il coraggio e la capacità di farlo, senza ulteriori rinvii. Nella speranza che questo sforzo venga premiato e possa durare nel tempo. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo fatto del nostro meglio: più di 100 mezzi aggiuntivi per oltre 400 corse in più, così da sfoltire l’assembramento nei mezzi pubblici, e orari di ingresso sfalsati. I nostri ragazzi meritavano e meritano di essere messi nelle condizioni di studiare al meglio e in un ambiente protetto e sicuro. Anche qui, è fondamentale la serietà e la ragionevolezza dei comportamenti: non servirebbe a nulla sanificare i locali, fare i tamponi rapidi, controllare e organizzare spazi e servizi se poi, nel tempo libero (a cominciare dall’uscita di scuola) ci si lascia andare a comportamenti irresponsabili: assembramenti, feste, aperitivi di massa, se non addirittura risse, come abbiamo visto in diverse città”.

“Buona ‘ripartenza’ a tutti, quindi, e torniamo al lavoro con la speranza, che per certi versi comincia a diventare una certezza, che da qui a pochi mesi la vaccinazione di massa ci restituirà le libertà che lo stato di emergenza e la pandemia hanno fin qui fortemente limitato”, conclude Marsilio.

agli studenti con il conseguente aumento del numero di mezzi in circolazione. Abbiamo fissato con le prefetture i piani di trasporto in relazione anche allo scaglionamento del rientro a scuola, rivolgendo un’attenzione particolare alle aree ad alta intensità di frequenza”.

Nell’attività di rientro a scuola per il 50% degli alunni un ruolo importante lo stanno svolgendo l’Ufficio scolastico regionale e i singoli istituti scolastici.

“Proprio così – ribatte l’assessore Quaresimale – perché ogni istituto conosce le proprie esigenze e riesce meglio a pianificare il rientro in sicurezza dei propri studenti. Di certo gran parte degli istituti superiori ha fissato lo scaglionamento orario dei rientri, con una alta flessibilità sia sulla durata dell’ora scolastica sia sul numero degli studenti ammessi in presenza sia anche sulla scelta dei giorni della settimana. Lunedì vigileremo e controlleremo ma l’importante è ripartire in sicurezza”.

TERAMO: TRASPORTI, TORNA ORARIO SCOLASTICO

Considerate le disposizioni impartite in relazione alla riapertura delle scuole, il servizio del Trasporto Pubblico Locale da oggi torna all’orario scolastico. Lo ha reso noto il Comune di Teramo.

“Rispetto ad esso non vi sono state modifiche sostanziali, ad eccezione dell’aggiunta di corse sulla linea 2, peraltro già attivate da alcune settimane. La linea 7 è sospesa fino alla riapertura dell’Università. Per quanto riguarda il TPL suburbano sono state aggiunte 14 corse suppletive, in particolare una nuova corsa a Scapriano; da registrare modeste modifiche degli orari su alcune corse di Varano, Miano, Scapriano e Spiano”.

“Le tabelle con le modifiche vengono inviate su Whatsapp. Si ricorda che gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine; non potranno salire sui bus se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute quali febbre, tosse e congiuntivite; potranno acquistare, se possibile, i biglietti tramite SMS al numero 4850304 scrivendo Baltour ed esibendo poi il messaggio ricevuto al controllore; seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di 1 m dalle altre persone; utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza; sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento degli altri occupanti; evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente. Apposita segnaletica è posizionata all’interno dei mezzi per facilitare il rispetto delle norme”. L’assessore alla Mobilità Maurizio Verna è a disposizione per segnalazioni degli utenti all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

L’AQUILA, RITORNO IN AULA STUDENTI: BIONDI, “UN NUOVO INIZIO”

“La ripresa delle lezioni in presenza dopo le vacanze natalizie ma, soprattutto, settimane di didattica a distanza, segna un nuovo inizio”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in vista del ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, previsto per domani.

“Si rinnovano riti e consuetudini che il coronavirus aveva congelato, dall’adrenalina per una interrogazione o un compito in classe agli sguardi complici che tra compagni ci si scambia e che neppure le mascherine possono scalfire”.

“Perché la scuola è apprendimento, formazione, proiezione verso il futuro. Ma è anche, se non soprattutto, luogo di confronto e crescita, di incontri e condivisione, amori e progetti spesso irrealizzabili ma che costituiscono l’essenza stessa dell’essere ragazzi e con una vita tutta da costruire”.

“Un percorso che, per quanto possibile e di competenza, abbiamo provato a facilitare il più possibile, per garantire un ritorno in classe sicuro. Come quando a settembre, in tempi record, abbiamo adeguato tutti gli edifici scolastici di infanzia e primaria di nostra proprietà”.

“Dallo screening riservato agli studenti al personale docente e non docente sino ai lavori che in pochi giorni hanno rivoluzionato, riteniamo in meglio, gli assetti delle fermate dei bus e della circolazione nell’area di Colle Sapone. Grazie alla richiesta dell’assessore alla Mobilità Carla Mannetti – che ha seguito personalmente i sopralluoghi perché venissero adeguati alle normative anticovid le aree di sosta dei bus, quelle di attesa degli studenti e i camminamenti – i volontari saranno all’entrata delle scuole per garantire ingressi e uscite ordinati”. “Abbiamo fatto tutto, in pochissimi giorni, per ottenere la massima sicurezza di chi da lunedì tornerà in aula per recuperare una normalità che speriamo non venga nuovamente intaccata dal coronavirus”, conclude il sindaco.

Download in PDF©