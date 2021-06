COVID: DA OGGI ITALIA QUASI TUTTA “BIANCA”, CALO CONTAGI IN ABRUZZO, ATTESO PARERE CTS SU MASCHERINE

L’AQUILA – Un Paese tutto bianco da oggi, con l’unica eccezione della Valle d’Aosta che resterà gialla fino al 28 giugno. Anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano entrano infatti nell’area senza restrizioni che non siano mascherine, distanziamento, igiene delle mani e divieto di assembramento.

Atteso oggi il parere del Comitato tecnico scientifico sullo stop all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Potrebbe essere il 28 giugno, quando tutta l’Italia sarà bianca, il giorno in cui il Paese potrà uscire dal bavaglio della mascherina all’aperto. Non si esclude però uno slittamento in avanti di questo giorno fatidico, fino almeno alla settimana successiva, il 5 luglio.

Continuano intanto a calare i contagi anche in Abruzzo: sono 27 i nuovi positivi, di età compresa tra 4 e 72 anni registrati dal bollettino di domenica, su 1.792 tamponi molecolari e 2.627 test antigenici,

Dei casi positivi 14 si trovano in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo: 1 con residenza in accertamento.

Non è stato registrato nessun decesso.

Sono 44 i ricoverati in area medica (+2), 1 in terapia intensiva (invariato), 1.230 in isolamento domiciliare, 18 in più.

Per quanto riguarda l’Italia, sono 88 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.197.

Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28.

Sono 150.522 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 249.988. Il tasso di positività è dello 0,59%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era allo 0,48%.

Sono 389 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 5 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 12 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.444, in calo di 60 unità rispetto a ieri.

Da oggi scatta anche la quarantena di 5 giorni per chi arriva dalla Gran Bretagna, in base all’ordinanza dei giorni scorsi del ministro della Salute, Roberto Speranza, per cercare di frenare il contagio della variante Delta del coronavirus, che sta dilagando nel Regno Unito.

Speranza oltre alla quarantena di 5 giorni per chi arriva dalla Gran Bretagna – già adottata dalla Germania – impone anche l’obbligo del tampone, senza esenzione per i vaccinati (si teme che l”indiana’ possa aggirare i vaccini).

Inoltre l’ordinanza del ministro della Salute consente l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde, il green pass europeo.

Prolungato il divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka.