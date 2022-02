COVID: DA OGGI SCATTANO MULTE DA 100 EURO PER OVER 50 NON VACCINATI, IN ABRUZZO SONO OLTRE 65MILA

ROMA – Per 65.376 gli over 50 abruzzesi e complessivamente in Italia circa un milione di persone non vaccinate senza nemmeno una dose effettuate, scatta oggi la multa da 100 euro, come previsto dal decreto legge del 5 gennaio.

Esclusi ovviamente esentati per patologie o per guarigione dal virus. Le multe verranno inviate dall’Agenzia delle Entrate tramite Posta elettronica certificata o raccomandata, una volta completati gli elenchi. La sanzione, finora, è stata ritenuta una tantum, ma non è escluso che diventi ripetibile dopo un certo periodo. Il decreto non chiarisce questo aspetto.

Dopo la ricezione della multa da 100 euro, con le tempistiche che dovrebbero essere molto rapide, ci sarà la possibilità di presentare un certificato medico di esenzione, che dovrà essere valutato dalla Asl.

Da metà mese, poi, scatterà anche l’obbligo di super green pass sul lavoro per gli ultracinquantenni che sono attivi, esclusi come ovvio i pensionati.

Tutti i lavoratori in questa fascia d’età saranno obbligati ad avere il super green pass per lavorare. Chi non lo avrà verrà considerato come assente ingiustificato, andando incontro – così come per le categorie di lavoratori per cui già era stato inserito l’obbligo – alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Per chi, invece, verrà trovato a lavorare senza la certificazione verde rafforzata, scatterà un’ulteriore multa che va dai 600 ai 1.500 euro.