COVID: “DAL 31 GENNAIO ABRUZZO IN ZONA GIALLA”. D’AMARIO: “REGIONE A BASSO RISCHIO”

PESCARA – “Se viaggiamo ancora su questi numeri e se non succedono cose straordinarie, dal 31 saremo gialli”.

È la previsione di Claudio D’Amario, direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, alla luce degli ultimi dati del report della Cabina di regia.

D’Amario in un’intervista al Centro spiega che: “Il report è buono e ci classifica già come una regione a rischio basso. L’indice Rt, che indica a quante persone in media un infetto può trasmettere il virus, è sceso da 1,18 a 1,05. Questo è il valore mediale. Il nuovo intervallo di confidenza va da 0,99 a 1,12, quindi saremmo già da zona gialla. Va ricordato che la regola dice che per due settimane devi restare nella stessa fascia. Se viaggiamo su questi dati, però, e se non succedono cose straordinarie, venerdì nel prossimo report dovremmo ricevere l’assegnazione della fascia gialla. L’ordinanza entra in vigore la domenica, quindi, se tutto va bene, dal 31 gennaio l’Abruzzo tornerà giallo”.

L’ULTIMO BOLLETTINO

Nelle ultime ore in Abruzzo si sono registrati 221 nuovi positivi, con una percentuale di positivi in contrazione, pari a 2,4%.

Altre 10 le persone decedute, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Sono 299 le persone guarite ieri, 10.411 gli attualmente positivi, in discesa di 88 unità.

In base all’ultimo bollettino dei nuovi positivi 79 si sono registrati in provincia di Pescara, 63 in provincia di Chieti, 46 in provincia di Teramo, 11 in provincia dell’Aquila, più altri due casi di residenti fuori regione eseguiti 3.848 tamponi molecolari e 5.399 test antigenici,

Dei postivi 427 sono ricoverati in area medica (-14), 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 9.943 in isolamento domiciliare (-75).

