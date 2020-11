COVID: D’ALESSANDRO, “A BREVE CAOS, SPERANZA MANDI ISPETTORI IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “Basta con le chiacchiere del Presidente della Regione Marco Marsilio: il Governo ha il dovere di verificare la situazione reale in Abruzzo ed, in particolare, ad Avezzano e nella Marsica. Se continua così, a breve sarà il caos nell’intera regione”.

Lo scrive Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva, in una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza.

“Mentre tutto questo accade – continua – noto con sgomento che il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri consuma il suo tempo a dare fastidio al personale sanitario e a farsi i selfie nelle strutture Covid. Non siamo mai caduti così in basso. La situazione rischia di sfuggire fuori controllo. Servono gli ispettori. In Abruzzo è già saturata la capacità aggiuntiva di posti per l’emergenza Covid”

“I vaccini non ci sono ancora e l’influenza rischia di generare una impennata ulteriore di prestazioni sanitarie. Non possiamo restare con le mani in mano davanti a una situazione che rischia di precipitare in una tragedia”, conclude.

