COVID, DANIELE DE ROSSI VITTIMA DEL FOCOLAIO DELLA NAZIONALE DI MANCINI: RICOVERATO ALLO SPALLANZANI

ROMA – Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il Coronavirus.

L’ex centrocampista della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, insieme ad altri membri dello staff azzurro. Tra questi Bonucci, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno, Bernardeschi e Sirigu, anche se il Torino non ha mai confermato la malattia del proprio portiere.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’ex giallorosso avrebbe contratto una polmonite e per questo motivo i sanitari hanno optato per il ricovero in ospedale, dove può essere costantemente monitorato. Le sue condizioni sono rimangono abbastanza discrete e, in ogni caso, la situazione verrà valutata giorno per giorno.

“I lost my way all the way to you and in you I found my way…”, ha intanto scritto Sarah Felberbaum in una story pubblicata su Instagram e sceglie una frase che caratterizza il momento di paura e di smarrimento per il ricovero del marito.