COVID, DANIMARCA REVOCA RESTRIZIONI: “SUPERATA FASE CRITICA, TORNIAMO ALLA VITA DI PRIMA”

ROMA – La Danimarca revocherà martedì prossimo tutte le restrizioni imposte per arginare la quarta ondata di coronavirus, nonostante il numero record di contagi.

A spingere la decisione, la minore pericolosità della variante Omicron e l’alto numero di persone immunizzate.

Il Covid-19 non sarà più considerato una malattia “critica” per la società, il che comporterà la revoca delle misure attuali: non si useranno più le mascherine all’interno e scompariranno le restrizioni ai ristoranti, alla vita culturale e sociale, e riapriranno le discoteche.

“Siamo pronti per uscire dall’ombra del coronavirus, diciamo addio alle restrizioni per tornare alla vita che avevamo prima. La pandemia continua, ma abbiamo superato la fase critica”, ha detto il primo ministro danese, Mette Frederiksen.