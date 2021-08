COVID, DI BATTISTA: “GOVERNO SI ASSUMA RESPONSABILITA’ E IMPONGA OBBLIGO VACCINALE”

ROMA – “Mi sono vaccinato circa tre mesi fa con Johnson & Johnson e circa due settimane dopo è stato sconsigliato alle persone sotto i 60 anni. Credo che se il Governo avesse avuto coraggio, dopo le parole di Draghi rispetto ai vaccini avrebbe dovuto imporre l’obbligo vaccinale. Evidentemente non lo impone perché non vuole prendersi determinate responsabilità rispetto agli effetti a lunga durata di determinati vaccini”. Lo ha affermato Alessandro Di Battista, intervistato da Andrea Pancani a San Felice Circeo per la presentazione del suo libro ‘Contro’.