COVID: DI GIOSIA, “PRESTO TRE DRIVE-IN NEL TERAMANO”

TERAMO- Tre ‘drive in’ “per servire il territorio della provincia di Teramo” saranno attivati dalla Asl a Tortoreto, ad Atri e nel piazzale del santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso.

Lo fa sapere il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia: “Stiamo facendo i lavori per attivare ‘drive in’ che siano in grado di dare risposte più tempestive sui tamponi alla cittadinanza – spiega il dg – Saranno in funzione nei prossimi giorni”.

