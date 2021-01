COVID, DI MAIO: “CON SISTEMA A FASCE PIU’ LIBERTA’, PER SCUOLE ERAVAMO PRONTI A PARTIRE IL 7”

ROMA – “Con il sistema a fasce consentiamo ai cittadini di avere un minimo di attività sociale fuori dalle case”. Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio su Rai1: “l’Europa è nella seconda ondata e anche Germania e Gran Bretagna sono in lockdown”.

Per quanto riguarda le scuole: “Noi, e in particolare la ministra Lucia Azzolina dopo aver fatto un piano con i ministri delle Infrastrutture e dell’Interno, eravamo pronti a partire il 7. Poi ci è stato riferito che alcune Regioni non erano pronte e che l’11 sarebbe stata la data giusta. Far ripartire la scuola il prima possibile è la cosa più importante: aspettiamo qualche giorno in più ma poi si riparte. Questo – ha aggiunto – è l’ obiettivo che abbiamo perché, lo ricordo, tra un paio di mesi sarà un anno da quando abbiamo dichiarato il primo lockdown: ci sono ragazzi all’inizio del loro corso di studio che non hanno mai incontrato i loro compagi di classe”.

