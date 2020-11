COVID: DI MAIO, “CURVA RALLENTA, NON VEDO RAGIONI PER LOCKDOWN”

ROMA – “Se la curva sta rallentando non vedo ragione di un lockdown. Comunque le misure applicate sono rigide”. Lo dice a L’Aria che tira, su La7, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che aggiunge: “Io vedo una una luce alla fine del tunnel, con il vaccino entreremo in nuova normalità. Entro dicembre-gennaio arriveranno le prime dosi. Abbiamo sottoscritto dei contratti a livello internazionale e le tempistiche non mi risulta siano cambiate” per l’Italia.

