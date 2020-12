COVID: DI MAIO, “NATALE A CASA PER EVITARE TERZA ONDATA”

ROMA- Durante le feste di Natale “in Italia si muovono quasi 15 milioni di italiani, quindi il livello di contatto tra le persone aumenta a dismisura. Se vogliamo evitare una terza ondata ce ne dobbiamo stare a casa. Anche io non andrò dalla mia famiglia in Campania”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Porta a Porta. “Se rispettiamo tutti le regole non arriverà la terza ondata”, ha ribadito Di Maio. “Io lo so che gli anziani sono soli, ma è rischiosissimo”, ha avvertito il ministro.

