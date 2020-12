COVID, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO PREMIALITA’: “DIFFIDA AD ASL CHIETI, PRONTI AD AZIONE GIUDIZIARIA”

CHIETI – “La Asl Lanciano-Vasto-Chieti, in sede di contrattazione integrativa aziendale, ha interrotto unilateralmente la trattativa sindacale in corso ed ha distribuito le somme destinate alla premialità Covid con disparità di trattamento per i Medici rispetto al personale del Comparto operanti negli stessi reparti”.

A denunciarlo, in una nota, le organizzazioni sindacali Cimo e Cisl Medici che sottolineano come “tale comportamento antisindacale e discriminatorio è stato formalmente e fermamente già contestato a mezzo diffida cui farà seguito azione giudiziaria se la Asl 2 non provvederà a porre rimedio al pregiudizio arrecato”.

