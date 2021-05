COVID, DOMANI A L’AQUILA SCREENING PER LE SCUOLE: TUTTE LE INFORMAZIONI

L’AQUILA – Quattro postazioni nella mattinata e tre nel pomeriggio saranno operative domani, sabato 8 maggio, per lo screening delle scuole promosso dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con gli istituti che ne hanno fatto richiesta. L’iniziativa è rivolta principalmente agli studenti delle superiori.

In particolare, domani dalle 9 alle 18 i tamponi per i test covid-19 saranno somministrati alla palestra dell’Ipsiasar con ingresso da via Aldo Moro, al Musp del convitto nazionale “Cotugno” di via Ficara e alla palestra del liceo scientifico in via Acquasanta. Dalle 9 alle 14 sarà operativa anche la postazione presso la palestra dell’istituto di istruzione superiore “Amedeo d’Aosta” in via Acquasanta.

Sarà attivo il numero verde del Comune 800.666.622 domani dalle 9 alle 18 ma solo per informazioni relative allo screening (oggi, fino alle 18, è operativo per le adesioni alla campagna di vaccinazione open day promossa dall’Asl 1 per domani e domenica).

Per sottoporsi al test, occorre compilare il modulo on line reperibile a questo indirizzo https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo ; in caso di impossibilità a procedere in questo senso, si potrà riempire il modulo cartaceo, che può essere scaricato da questa pagina. https://www.comune.laquila.it/pagina1961_screening-per-gli-studenti.html

Alle postazioni per i tamponi occorre presentarsi, oltre che con il modulo stampato e firmato, anche con un documento di identità valido e la tessera sanitaria.

Il test è completamente gratuito e non può essere somministrato a chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da covid-19; chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento; chiunque abbia già programmato una data per un tampone; i bambini sotto i 6 anni.

Quella di domani è l’undicesima giornata di screening dedicata alla popolazione scolastica. Tali iniziative sono state organizzate dal Comune dell’Aquila nel capoluogo abruzzese, per un totale di oltre 10mila test già effettuati per la scuola, che si aggiungono a quelli delle giornate di dicembre scorso rivolte all’intera popolazione, per complessivi 33 mila test somministrati