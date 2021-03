COVID, DOMANI CABINA DI REGIA. SILERI: “DOPO PASQUA TORNARE A COLORAZIONE REGIONI”

ROMA – È stata fissata per domani alle 16 a Palazzo Chigi una nuova riunione della cabina di regia del governo chiamata a valutare ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo. È quanto si apprende da fonti di governo.

“Dopo Pasqua secondo me torneremo con le colorazione delle regioni e coi 21 parametri, e le regioni che vedono miglioramenti torneranno alla zona gialla e perché no, spero, anche a quella bianca. Se va avanti la vaccinazione si ammaleranno meno persone anziane e quindi le terapie intensive saranno meno piene”.

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri aggiungendo che “il giallo in questo momento non esiste. Però verso fine aprile vedo un notevole miglioramento, tale da poter davvero alleggerire le misure anti Covid”.

“Quello che farei io – ha spiegato Sileri – è riprendere i 21 parametri, ricolorando le regioni come veniva fatto prima di quest’ultima norma, continuando a monitorare prevedendo delle chiusure quanto più localizzate possibili”. Il sottosegretario alla Salute ha detto che “oggi stiamo vivendo ancora la terza ondata ma in prospettiva bisogna pensare anche alle riaperture: oggi non sono pensabili ma sono programmabili. Poi è chiaro, se arrivasse un’ulteriore variante le cose non potranno andare così. Il miglior vaccino poi arriverà tra un po’ – ha concluso – e sarà l’estate”.