COVID, DOMANI FIGLIUOLO A L’AQUILA: NEL POMERIGGIO VISITA AL CENTRO VACCINI DI SAN VITTORINO

L’AQUILA – Domani, venerdì 7 maggio, la giornata abruzzese del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, dopo una mattinata a Pescara, proseguirà all’Aquila dove è prevista, alle 14.30, una visita all’Hub vaccinale San Vittorino, Strada statale 80 – ex scuola edile, alla presenza dell’assessore Nicoletta Verì, del sindaco Pierluigi Biondi, del direttore generale della Asl Roberto Testa, del direttore sanitario Alfonso Mascitelli e del prefetto Cinzia Teresa Torraco. Sarà presente per un saluto di benvenuto anche il comandante della Scuola ispettori e sovraintendenti della Guardia di finanza, Cristiano Zaccagnini.