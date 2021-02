COVID, DOMANI RIUNIONE CTS: ATTESE INDICAZIONI SU IMPIANTI SCI E SANREMO

ROMA – Si riunirà domani alle 13 il Comitato tecnico scientifico, che dovrà esprimersi sulla riapertura gli impianti da sci e sul protocollo presentato dalla Rai per il festival di Sanremo.

Inoltre sul tavolo del comitato anche le nuove regole per i voli covid free che arrivano all’aeroporto di Malpensa. In particolare gli esperti del Cts dovranno valutare se dare l’ok al protocollo delle Regioni per la riapertura in sicurezza degli impianti sciistici, che comunque non potrà avvenire prima del 15 febbraio.

