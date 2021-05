COVID, DOPO IL 10 GIUGNO VACCINAZIONI “ON DEMAND” IN FARMACIA

ROMA – “Dopo il 10 giugno si partirà con la vaccinazione ‘on demand’ nelle farmacie ed a regime vi si potranno effettuare almeno 200mila vaccinazioni al giorno”.

Lo ha detto a Sky TG24 il presidente di Federfarma, Marco Cossolo: “La persona – ha spiegato Cossolo – si potrà recare nella farmacia di fiducia, ovviamente se ne ha diritto, e chiedere di essere vaccinata. Questo sarà determinante nell’ampliare il numero di vaccinazioni”.

“Il cittadino che non ha potuto fare la vaccinazione e che ovviamente è iscritto ai registri vaccinali potrà andare in farmacia e chiedere di essere vaccinato. Il farmacista verificherà nell’ambito delle persone che hanno diritto, lo iscriverà sulla piattaforma e lo prenoterà. Questo faciliterà l’accesso del cittadino alla vaccinazione”.

“Andare a regime – ha quindi sottolineato – vuol dire 200.000 vaccini al giorno. Abbiamo 11.400 farmacie che hanno dato la disponibilità. Voglio essere prudente per non creare false aspettative, anche se poi lo faranno tutte; se diciamo che si vaccinerà in 8.000, questo vuol dire 180-200.000 vaccini al giorno”.