COVID: “DPCM ILLEGITTIMO”, GIUDICE PROSCIOGLIE COPPIA USCITA DI CASA CON FALSA AUTOCERTIFICAZIONE

REGGIO EMILIA – Arriva dal tribunale di Reggio Emilia una sentenza che fa discutere: una coppia, che in pieno lockdown era uscita di casa senza un valido motivo e che, fermata dai carabinieri, aveva presentato un autocertificazione poi risultata “farlocca”, è stata assolta, dopo la denuncia per falso ideologico in atto pubblico, “perché il fatto non costituisce reato” e perché il Dpcm dell’allora premier, Giuseppe Conte, era “illegittimo”.

Lo riporta IlGiornale.it, che spiega che il 13 marzo di un anno fa, la coppia, poi imputata, è stata fermata dai carabinieri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, senza un buon motivo per starsene in giro; alla richiesta dell’autocertificazione, i due hanno dichiarato che la donna era andata a sottoporsi ad esami clinici e che l’uomo l’aveva accompagnata. Tutto falso, come poi scoperto dai Militari che si sono rivolti all’Ospedale di Correggio per scoprire che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso in corsia. A quel punto, richiesta da parte del pm di un decreto penale di condanna, poi rigettato dal Gip.

Per il giudice Dario De Luca, infatti – riporta ancora IlGiornale.it – è acclarata “l’indiscutibile illegittimità del Dpcm dell’8 marzo 2020”, come pure di “tutti quelli successivamente emanati dal Capo del governo”, quando questi prevedono il divieto di muoversi in città. “Tale disposizione – ha scritto il magistrato – stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio”.

