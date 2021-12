COVID, DRAGHI: “LOCKDOWN PER NON VACCINATI NON E’ SUL TAVOLO” MA SI VALUTA ESTENSIONE OBBLIGO

ROMA – “Due terzi dei decessi sono di non vaccinati, questa è una realtà tragica”.

Così il premier Mario Draghi che ha spiegato allo stesso tempo che il lockdown per i non vaccinati non è sul tavolo della cabina di regia di palazzo Chigi.

E sull’ipotesi obbligo vaccinale “resta sempre sullo sfondo, non è mai stato escluso. L’obbligo è stato già esteso ad alcune categorie, valuteremo l’estensione ad altre categorie. Non so se sarà discusso domani in cabina regia ma se i dati continuano a peggiorare sarà oggetto di discussione in tempi brevissimi”, ha rimarcato il presidente del Consiglio.