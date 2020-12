COVID: DRIVE-IN TAMPONI LANCIANO, LAVORI IN CORSO, SI AVVICINA L’APERTURA

LANCIANO – Si lavora senza sosta nel parcheggio dell’area Fiera a Lanciano per l’allestimento del drive-in. Questa mattina è arrivato il primo dei container e in giornata sarà collocato anche il secondo, chiesti alla Protezione civile per lo svolgimento della parte burocratica legata all’esecuzione dei tamponi.

Contestualmente gli operai della ditta edile messa a disposizione dal Comune, coordinati dall’unità operativa Investimenti patrimonio manutenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, sono impegnati in alcuni interventi di adeguamento sollecitati dal 118 per attrezzare al meglio l’area che accoglie la postazione mobile. Manca poco, dunque, l’apertura si avvicina.

