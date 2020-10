COVID: DUE ALUNNI POSITIVI A VASTO, CLASSI IN QUARANTENA

VASTO – Due classi della scuola elementare “Luigi Martella” di Vasto sono state poste in quarantena cautelativa, per la positività al covid-19 riscontrata in due alunni che erano già in isolamento domiciliare.

Il protocollo di precauzione e di monitoraggio, che riguarda i contatti stretti dei positivi, è stato immediatamente avviato.

Ad ufficializzare la notizia è stato personalmente il sindaco Francesco Menna il quale ha assicurato che la situazione è sotto controllo, invitando la cittadinanza ad attenersi al massimo rispetto delle regole e alle informazioni ufficiali.

“Grazie alla collaborazione – ha affermato il sindaco Menna – della struttura sanitaria e della dirigenza scolastica, abbiamo adottato immediatamente tutte le misure previste dal protocollo. Quindi tutta la popolazione scolastica è stata messa in sicurezza domani saranno eseguiti i tamponi agli alunni delle due classi e ai loro familiari”.

