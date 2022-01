COVID: DUE GIOCATORI DEL PESCARA CALCIO POSITIVI, SCATTA ISOLAMENTO

PESCARA – A cinque giorni dal ritorno in campo per la gara con la Viterbese in terra laziale (al Rocchi si giocherà domenica 30 gennaio alle 14.30), nella tarda serata di ieri il Pescara Calcio ha reso noto che i tamponi effettuati nelle ultime ore hanno riscontrato due casi di positività al Covid 19 tra i biancazzurri.

Come previsto la società abruzzese ha attuato il protocollo previsto in questi casi per gli atleti positivi che sono stati posti in isolamento.

Nel periodo della lunga sosta del torneo diversi calciatori erano stati alle prese con positività.