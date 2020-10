COVID: DUE NUOVI CASI A GIULIANOVA,SALE A 15 NUMERO CONTAGI ATTUALI

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha ricevuto comunicazione dalla Asl di Teramo della positività al tampone da Covid-19 di altre due persone residenti a Giulianova.

Sale così a 15 il numero dei contagi attualmente registrati in città.

In questo momento, come da protocollo sanitario, sono in corso le verifiche epidemiologiche.

Il primo cittadino invita la comunità al rispetto delle regole, all’applicazione del distanziamento sociale e all’uso della mascherina anche all’aperto.

Download in PDF©