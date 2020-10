COVID, DUE NUOVI CASI A POGGIO PICENZE: SONO GIA’ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

POGGIO PICENZE – Ancora due casi Covid a Poggio Picenze (L’Aquila). Si tratta di due persone adulte già in isolamento.

A comunicarlo il sindaco Antonello Gialloreto sulla pagina Facebook del Comune.

“In via preventiva, avevo già ricevuto la chiamata da parte delle due persone che mi avvisavano della loro positività. Le ringrazio per la tempestività dell’informazione – precisa -. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a rispettare tutte le regole”.

