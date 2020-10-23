COVID, DUE NUOVI CASI A POGGIO PICENZE: SONO GIA’ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

23 Ottobre 2020 15:33

POGGIO PICENZE – Ancora due casi Covid a Poggio Picenze (L’Aquila). Si tratta di due persone adulte già in isolamento.

A comunicarlo il sindaco Antonello Gialloreto sulla pagina Facebook del Comune.




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“In via preventiva, avevo già ricevuto la chiamata da parte delle due persone che mi avvisavano della loro positività. Le ringrazio per la tempestività dell’informazione – precisa -. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a rispettare tutte le regole”.

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