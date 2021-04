COVID E AREE INTERNE, PAOLO FEDERICO: “TUTELARE RESIDENTI ANCHE CON VACCINI A DOMICILIO”

NAVELLI – “Aumentare le vaccinazioni recandosi a casa delle persone e dei tanti anziani che non possono farlo e risiedono lontano dai grandi centri urbani”.

Il messaggio è del sindaco di Navelli e commissario della Comunità Montana Montagna di L’Aquila, Paolo Federico.

“Ci sono tanti paesi del circondario aquilano che sono in zona rossa e per loro, anche a giudicare dall’ampia presenza di anziani soli, credo sia il caso di fare molto di più andando, appunto, a vaccinare, quanto più possibile, casa per casa. Il mio”, continua Paolo Federico, “è un appello che nasce dal confronto con tanti sindaci del territorio che mi hanno autorizzato a parlare anche in loro nome, oltre che dall’ascolto di tante persone che sono preoccupate per il futuro dei proprio cari nella maggior parte dei casi rimasti nei paesi di origin”.

“A tal proposito, come comunità di amministratori, abbiamo accolto con favore l’iniziativa del sindaco dell’Aquila e presidente del comitato ristretto Asl1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona Pierluigi Biondi di chiedere al Gen. Francesco Paolo Figliuolo, commissario emergenza Covid-19, di effettuare le vaccinazioni a tappeto nei 56 comuni con popolazione sotto i 1000 abitanti in considerazione delle difficoltà geomorfologiche e infrastrutturali”.

“Auspichiamo”, conclude Paolo Federico, “che l’appello venga ascoltato dai vertici del Governo in quanto le condizioni delle persone che vivono nelle zone interne non siano solo uno slogan da utilizzare al bisogno, ma proprio ora si dia un segno tangibile vaccinando tutti coloro sopra i 60anni. Ricordo che i cittadini delle aree interne non sono persone di serie B ma hanno gli stessi diritti di coloro che abitano in centri più grandi”.