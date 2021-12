COVID E INFLUENZA, “MANCANO MEDICI E INFERMIERI, DA PESCARA A NUORO LA SITUAZIONE E’ CRITICA”

PESCARA – Covid e influenza, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia. Mancano medici e infermieri: come riporta Il Sole 24 Ore, a lanciare l’allarme è la Società italiana della Medicina di Emergenza Urgenza (Simeu), per cui “In alcuni ospedali si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ore”.

In Sardegna “situazione al collasso”, “Situazione critica da Pescara a Nuoro”. E se a Pescara “il Pronto soccorso è andato in tilt per un eccesso di richieste di ricoveri che ha costretto a dirottare pazienti in ospedali vicini, ancor più critica è la situazione all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove una decina di medici si sono dimessi per la grave situazione di affanno del reparto, che lavora sotto organico da tempo”.