COVID: E’ MORTO UCCISO DAL VIRUS IL LEADER NO MASK AMERICANO CALEB WALLACE

ROMA – E’ morto per Covid Caleb Wallace, il leader “no mask” texano diventato famoso per aver organizzato un “Rally della libertà”, invitando a partecipare “le persone stanche che il governo abbia il controllo delle nostre vite”. Non solo: aveva anche fondato il “San Angelo freedom defenders”, un gruppo che voleva porre fine a quella che lui definiva “la tirannia Covid-19”. Dopo tre settimane in terapia intensiva, il 30enne non ce l’ha fatta.

L’uomo ha lasciato la moglie Jessica, incinta, e tre figli. Proprio la donna, intervistata dai media locali, ha raccontato che quando il marito si è sentito male per la prima volta si è curato con un mix di vitamina C, zinco, aspirina e ivermectina. Quest’ultimo è un antiparassitario (usato sia negli essere umani che negli animali) propagandato come trattamento per Covid, ma che si è già dimostrato inefficace.

La moglie di Wallace ha, anche, tenuto a precisare che lei non era d’accordo con le opinioni del marito e che indossava la mascherina per proteggere se stessa e gli altri dal virus. Stesso discorso vale per i vaccini. La donna ha garantito che si vaccinerà contro il Covid dopo la nascita del figlio e che anche gli altri bambini hanno ricevuto le vaccinazioni previste per la loro età.