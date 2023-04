COVID E REAZIONI AVVERSE VACCINO, PROFETA E DI SANTO (FDI): “PRESTO SPORTELLO DI ASCOLTO”

PESCARA – La promozione di un tavolo di lavoro per l’ istituzione di un registro delle morti improvvise, settorializzato per fasce di età, sesso e status vaccinale e presto l’inaugurazione, a Pescara, dello sportello di ascolto per le persone con reazioni avverse CORA 19 ( Covid Reazione Avversa 19).

Queste alcune delle iniziative promosse da Carola Profeta, responsabile del Dipartimento Famiglia di Fratelli d’Italia e Nicoletta Di Santo, vicepresidente del Circolo Fdi di Pianella, che sono state ospiti all’incontro dibattito pubblico dal titolo “Chi ti ama ti protegge, subito screening cardiaco 0-14”, organizzato dal Comitato #Difesaminori, che si è tenuto a Teramo, martedì scorso presso l’auditorium Parco della Scienza, sede del Consiglio del Comune di Teramo, sotto l’alto patrocinio dalla Provincia di Teramo.

All’incontro sono intervenuti: l’endocrinologo romano, professor Giovanni Frajese, l’oftalmologo Giulio Maria Pedone, i cardiologi Alessandro Capucci e Giuseppe Barbaro, la psicologa Paola Ponzo, il consigliere regionale di FdI Marco Cipolletti, primo firmatario della risoluzione depositata il 23 marzo in V Commissione della Regione Abruzzo “Misure per l’istituzione dello screening cardiologico per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni”-, il consigliere della Regione Umbria, componente della Commissione Sanità Valerio Mancini, e il giornalista Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano La Verità.

“I relatori intervenuti – spiegano in una nota Profeta e Di Santo – hanno illustrato alla interessata platea, il fenomeno allarmante delle morti improvvise su come le famiglie, in assenza di un focus specifico sulle cause, rimangono senza risposta e, per la fascia di età minorile, senza avere la possibilità di prevenzione”.

Profeta e Di Santo si occupano attivamente, aggiungono nella nota, “di portare all’attenzione il tema attuale ed allarmante”.

Sono state le ideatrici dell’evento “Nuova emergenza: morti e malori improvvisi-Gestione emergenza covid: la commissione d’inchiesta”, promosso dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Pescara, che si è tenuto a febbraio scorso, nella sala consigliare del Comune della città Dannunziana, alla presenza dell’ ononorevole Galeazzo Bignami, viceministro alle infrastrutture e ai Trasporti nonché primo firmatario della Commissione d’inchiesta, l’onorevole Alice Buonguerrieri, relatore della proposta di legge, professor Giovanni Frajese, Francesco Borgonovo e l’ onorevole Guerino Testa.

Nell’evento di Teramo, le due dirigenti hanno sottolineato come, “questo Governo, attraverso l’istituzione della Commissione Bicamerale d’inchiesta sul Covid-19, su proposte di legge presentate da Lega, Fratelli d’Italia e il Terzo Polo che, l’onorevole romagnola Alice Buonguerrieri, ha riunito nel testo base unificato adottato nell’aprile 2023 dalla Commissione Affari sociali della Camera, farà luce su tutti gli aspetti che hanno riguardato la gestione pandemica e le misure che sono state adottate: chiusure imposte dai precedenti governi sulle restrizioni, facendo una comparazione con la condotta seguita dagli altri Stati europei”.

“La Bicamerale dovrà, quindi, verificare se siano stati rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali costituzionalmente garantiti nell’adozione ed applicazione delle misure di contenimento stabilite dai Dpcm con la decretazione d’urgenza del Governo Conte, nonché tutti gli aspetti del ‘modello Speranza’, al fine di verificare le responsabilità politiche”.

“La Commissione d’inchiesta non si sovrappone alle indagini che la Procura sta svolgendo a Bergamo e, se, tutto andrà secondo programma, dopo la valutazione degli emendamenti presentati, tra la fine di questo mese e l’inizio di maggio il provvedimento dovrebbe essere approvato alla Camera, e la commissione potrebbe iniziare i lavori già a settembre e sarà composta da 15 senatori e altrettanti deputati, individuati proporzionalmente ai gruppi. Richiamando l’analogo Convegno sul tema ‘Verità e giustizia’ che si è tenuto a Roma la scorsa settimana”, Profeta e Di Santo “condannano e prendono le dovute distanze dall’aggressione verbale che un gruppo di contestatori, dopo la proiezione del docufilm ‘Invisibili’, ha diretto nei confronti del deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che, invitata, tramite collegamento da remoto, a relazionare sugli sviluppi delle tre proposte di legge avanzate dal partito di Giorgia Meloni, senza avere nemmeno il tempo di presentarsi e iniziare il suo intervento, è stata costretta a sospendere il collegamento”.