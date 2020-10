COVID E SCUOLA, AZZOLINA: “LA DIDATTICA INTEGRATA E’ GIA’ UNA REALTA'”

ROMA – “La Didattica digitale integrata, che ora tutti invocano per gli istituti superiori, c’è già. Una parte di didattica in presenza e una parte a casa. I dirigenti scolastici e i docenti l’hanno predisposta sulla base delle esigenze delle scuole, con l’obiettivo di rispettare le prescrizioni del Cts per il distanziamento e la sicurezza delle studentesse, degli studenti e del personale”.

Lo scrive la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

“Basta fare un giro per le scuole secondarie di II grado per constatarlo – dice -. Nella scuola dove sono stata stamani a Roma, metà classe era già collegata da casa, così come sta avvenendo in tante altre istituzioni scolastiche del secondo ciclo”.

Download in PDF©