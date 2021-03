COVID: EX ASILO PETER PAN DI CHIETI SEDE VACCINALE DOPO RISTRUTTURAZIONE

CHIETI – L’ex asilo Peter Pan sarà utilizzabile, una volta ristrutturato, come sede vaccinale, ma in tempi non rapidi e con un futuro da Distretto sanitario di base, altrimenti resterà asilo. Lo ha detto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara.

”Grazie agli screening abbiamo rodato luoghi, personale e organizzazione per cui siamo pronti a operare appena avremo un piano vaccinale certo su cui ragionare e l’amministrazione farà di tutto per supportare questa operazione. Proprio per agire subito siamo in condizioni di rendere disponibile anche la palestra di Colle dell’Ara, così come ci stiamo attivando con la Camera di Commercio per vagliare la disponibilità del centro espositivo del foro boario che, secondo noi, ha tutte le caratteristiche per essere utilizzato allo scopo”.

Ferrara ha ringraziato quanti hanno risposto all’appello per fare i lavori di adeguamento nell’ex asilo: ”Li ringraziamo doppiamente perché da sopralluoghi e studi fattibilità fatti in questi giorni con la Asl è emerso un quadro di interventi più complesso di quello che ci eravamo prospettati. Quegli spazi sarebbero ideali per ospitare il Distretto sanitario di base che in quella parte di città è venuto a mancare per decisione della Asl, senza che la soluzione prospettata offra alternative concrete in tempi brevi”.

Richiamando la delibera dell’Asl che stanzia per il Pta di Guardiagrele 171.980 euro per la realizzazione del centro vaccinale, Ferrara chiede perché non si sia prospettata un’operazione simile anche per Chieti, ad esempio con la sede dell’ex Inam di via Martiri Lancianesi. ”Una struttura abbandonata da poco dagli uffici, in condizioni ottime, con un parcheggio a servizio degli utenti, ascensori, perché – chiede Ferrara – l’Amministrazione si deve scervellare per trovare altri punti?”.