COVID: EX PRESIDENTE SENATO FRANCO MARINI RICOVERATO A RIETI, E’ IN RESPIRAZIONE ASSISTITA

PESCARA – L’ex presidente del Senato, Franco Marini, 87 anni, originario di San Pio delle Camere in provincia dell’Aquila, come riporta l’edizione reatina del Corriere dell’Umbria, è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis dello stesso capoluogo sabino.

L’esponente del Pd, in ospedale da due giorni dopo essere risultato positivo ed aver accusato sintomi, è in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita. Al momento la direzione sanitaria dell’ospedale reatino non ha emesso alcun bollettino in riferimento alle condizioni dell’ex presidente del Senato.

“Siamo vicini al presidente Franco Marini per la dura prova che sta affrontando. La sua terra si stringe attorno a lui in un grande abbraccio”, dichiara Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva.

“Un grande in bocca al lupo a Franco Marini, che combatte con coraggio la sua battaglia contro il Covid”. Così sulla sua pagina Facebook il parlamentare reatino del Pd e presidente della Commissione bilancio della Camera, Fabio Melilli, a proposito del ricovero di Marini.

“Un grande abbraccio a #FrancoMarini che con la tempra del ‘lupo marsicano’ sta combattendo all’ospedale di Rieti contro Covid19”, scrive invece su Twitter il presidente della commissione Esteri della Camera dei Deputati Piero Fassino.

