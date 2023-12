COVID, FARMACIE: “PIU’ 20% TAMPONI, VACCINI NON DECOLLANO”

ROMA – “Non siamo ai livelli degli anni passati, ma c’è stato un incremento dei tamponi del 20% soprattutto sono stati richiesti, con numeri abbastanza elevanti, i test fai da te. C’è lavoro sull’influenza come è normale in questo momento della stagione”.

A fare il punto per l’Adnkronos Salute Marco Cossolo presidente di Federfarma.

Le vaccinazioni Covid “purtroppo non sono mai decollate, neanche in farmacia”, avverte Cossolo e “siamo lontani dai numeri del 2021-2022. Ci sono regioni che hanno fatto meglio di altre, ma – conclude – il dato generale non è positivo”.

Secondo il presidente dei titolari di farmacie, “non c’è nessun allarme e credo che sarà un Natale piuttosto tranquillo”.