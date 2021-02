COVID, “FASE 2” VACCINI: IN ABRUZZO SI PRENOTANO IN 87MILA

PESCARA – Sono 87mila le manifestazioni d’interesse finora arrivate sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo per la cosiddetta “fase 2” della campagna vaccinale contro il Covid-19, relativa a ultraottantenni, portatori di disabilità (con il loro caregiver) e categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara).

Il sistema è attivo dallo scorso 18 gennaio e lo resterà fino al 28 febbraio. In alternativa alla piattaforma è possibile prenotare telefonicamente: i numeri sono reperibili sul sito web della Regione Abruzzo.

Nel frattempo si lavora per programmare concretamente la fase due, che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Si susseguono, in tal senso, le riunioni degli addetti ai lavori, impegnati anche per il completamento della “fase 1”, relativa a personale sanitario e sociosanitario, che ha subito un rallentamento a causa della riduzione delle consegne dei vaccini.

