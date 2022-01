COVID: FDA AUTORIZZA USO FARMACO REMDESIVIR FUORI DAGLI OSPEDALI

ROMA – La Food and Drug Administration americana (Fda, agenzia del farmaco) ha approvato un uso più ampio di Remdesivir, il farmaco antivirale finora utilizzato solo nei reparti ospedalieri Covid.

Ora si potrà usare per pazienti colpiti dal coronavirus, giudicati ad alto rischio, ma le cui condizioni non sono abbastanza gravi da giustificare un ricovero. Ne danno notizia i media Usa.

Lo stesso tipo di paziente può avere accesso alla somministrazione di anticorpi monoclonali e pillole antivirali, che però sono poco utilizzati a causa della scarsa disponibilità. L’autorizzazione ad un uso più ampio da parte dell’Fda dovrebbe incoraggiare più medici a prescrivere il farmaco, ma non servirà a facilitarne l’assunzione: il trattamento con Remdesivir deve avvenire per via endovenosa per tre giorni consecutivi, una terapia difficile per chi non è ricoverato ed è malato, ma in isolamento a casa.